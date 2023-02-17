На праздниках из Ростова в сторону южных курортов пустят дополнительные поезда

На период с 21 по 27 февраля назначили 20 дополнительных составов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На февральских праздниках из Ростова-на-Дону в сторону южных курортов пустят дополнительные поезда. Информацию об этом опубликовали на сайте СКЖД.

С 22 февраля составы в увеличенном количестве будут курсировать по маршрутам: Ростов - Роза Хутор, Ростов - Имеретинский Курорт, Ростов - Кисловодск. Обратно поезда отправятся 26 февраля.

В СКЖД добавили, что дополнительные рейсы также будут следовать из Москвы в Кисловодск и Адлер. На них добраться на курорты также смогут жители Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского краев. На период с 21 по 27 февраля назначили 20 дополнительных составов.

В этом году выходные, приуроченные ко Дню защитника Отечества, приходятся в период с 23 по 26 февраля. Пиковой датой выезда пассажиров станет 22 февраля, в обратном направлении максимальный пассажиропоток ожидается 26 февраля.

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