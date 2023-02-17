Историческому зданию в центре Ростова исполнилось 150 лет

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

16 февраля состоялось торжественное открытие информационных знаков на фасаде исторического здания по адресу пр. Соколова, 62 со стороны ул. Красноармейской.

Первый памятный знак рассказывает про историю самого здания, которому в 2023 году исполнилось 150 лет. Используя QR-код можно узнать не только о процессе его строительства, но и о связанных с ним исторических событиях. Кроме этого ознакомиться с биографией его основателя купца Николая Токарева, изучить интересные факты о его предпринимательской и благотворительной деятельности в Ростове-на-Дону.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

На втором знаке расположена историческая карта города с названиями улиц XIX века, когда и было возведено здание. Ценителям истории будет интересно узнать, что улица Красноармейская ранее называлась Скобелевской, а проспект Соколова обозначался как Средний. Именно на пересечении этих улиц в 1872 году Николай Токарев и основал свои предприятия.

Сегодня в этом здании располагается головной офис банка «Центр-инвест», который продолжает традиции Донского предпринимательства, меценатства и благотворительности.

- Примечательно и символично, что история здания связана с судьбой выдающегося предпринимателя и мецената своего времени, который вкладывал значительные инвестиции в экономическое и социальное развитие региона. Уверены, что теперь наш банк станет отправной точкой для знакомства с городом и богатой историей устойчивого предпринимательства на Дону, — комментирует Председатель Правления Лидия Симонова.

Уже 30 лет банк реализует культурные, социальные и образовательные программы. В 2022 году в рамках социально-культурного проекта была издана книга «Гражданин Ростова-на-Дону». Она рассказывает истории 30 ростовчан, которые многое сделали для города, прославили его не только в пределах России, но и за рубежом.