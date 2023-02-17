В Батайск впервые приехала передвижная историческая выставка «Поезд Победы»

Глава администрации Батайска посетил «Поезд Победы». Фото: пресс-служба администрации Батайска.

Жители города Батайска впервые смогли увидеть передвижную выставку, посвященную 80-летию освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков. На перрон железнодорожной станции Батайск прибыл «Поезд Победы». Мультимедийную экспозицию о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов посетил глава администрации города Роман Волошин.

- Сегодня вместе с коллегами в каждом из вагонов ощутили атмосферу тех страшных событий Великой Отечественной войны, - рассказал глава администрации города. - Таким полноценным оказалось погружение в представленные образы и инсталляцию событий. Очень символично, что несколько дней состав пробыл на станции Батайск, которая во времена войны была важным стратегическим объектом и имеет свою героическую историю.

Отметим, что «Поезд Победы» - это первая в России иммерсивная выставка, воссоздающая историческую реальность с помощью дополненной реальности, объемного звука и театрального освещения. Скульптурные фигуры для инсталляции были созданы по фотографиям из военных альбомов фронтовиков. Эффект присутствия обеспечили более 50 видеопроекторов и более 140 мультимедийных поверхностей.

Каждый из десяти экспозиционных вагонов поезда посвящен тем или иным драматическим событиям военных лет, историческим фактам и воспоминаниям очевидцев. В составе есть вагоны, где рассказывается о довоенном времени, о начале Великой Отечественной, о концлагерях и Брестской крепости. Есть также санитарный вагон и вагон-баня.

В 2023 году к поезду был прицеплен новой вагон, он посвящен Нюрнбергскому процессу. Здесь немецкие военачальники уже предстают на скамье подсудимых. Завершается повествование разделом о победе над врагом. В этом вагоне радостные фронтовики фотографируются на память и мечтают о мирной жизни.

«Поезд Победы» курсирует по железным дорогам страны с 2020 года. Выехал он из Москвы и уже успел побывать в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Волгограде. В Ростовской области, кроме Батайска, состав сделал остановки в Волгодонске, Шахтах, Новочеркасске, Ростове-на-Дону и Азове.