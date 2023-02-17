В Ростове два здания филиала РАНХиГС собираются реконструировать за 10 млрд рублей

Оба здания должны обновить к 2030 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В центре Ростова-на-Дону почти за 10 млрд рублей планируют реконструировать два здания, принадлежащих Южно-Российскому институту управления (филиалу РАНХиГС). Об этом говорится в распоряжении правительства России от 7 февраля 2023 года.

Первая постройка - учебный корпус на Пушкинской, 70/54. Его площадь составляет 21021,4 кв. метра. На обновление этого объекта собираются потратить 5,3 млрд рублей.

Вторая постройка - общежитие вуза на Пушкинской, 128, площадью 16691,1 кв. метров. В этом случае на ремонт планируют выделить 3,6 млрд рублей.

Оба здания должны привести в порядок к 2030 году. Добавим, изыскания и проектную документацию на выполнение работ подрядчик обязан завершить в 2026 году.

Ранее в Ростове-на-Дону сообщили, что реконструкцию корпуса родильного дома № 5 должны завершить уже весной 2023 года.

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