Индивидуальные предприниматели Дона могут рассчитать кредитный потенциал Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Узнать, какая сумма доступна индивидуальному предпринимателю в Сбере, теперь может даже обладатель расчетного счета любого банка. По сообщению банка, специально для этого был разработан раздел «Бизнес-потенциал» в онлайн-приложении для частных клиентов. Искусственный интеллект за минуты проведет расчеты.

С начала работы этой функции свой кредитный потенциал рассчитали уже 1,8 тысячи донских предпринимателей из малого и микробизнеса, а также оформили кредиты на общую сумму 3,2 миллиарда рублей. - Каждый ИП при расчете кредитного потенциала в нашем приложении получит уникальное предложение от банка в зависимости от сферы своего бизнеса и потребностей, - рассказал управляющий Ростовским отделением банка Руслан Салимов. - Статистика показывает, что половина из тех, кто тестирует расчет кредитного потенциала, впоследствии оформляет кредит. Это удобно — заранее быть в курсе, где точно можно получить деньги.

Отмечается, что никаких документов и выписок из других банков предоставлять не нужно. Рассчитанный кредитный лимит действителен 30 дней, после его можно пересчитать заново в любое время суток.