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НовостиОбщество17 февраля 2023 15:03

Вечером 17 февраля из-за непогоды Ростов сковали 9-балльные пробки

Заторы сейчас регистрируют в разных частях города
Ангелина СКИБА
На дорожную обстановку в городе повлияла непогода. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

На дорожную обстановку в городе повлияла непогода. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

Вечером 17 февраля улицы Ростова-на-Дону сковали 9-балльные пробки. Об этом можно судить по данным сервиса «Яндекс. Карты».

Сейчас заторы регистрируют в разных частях города. Например, машины в эти минуты стоят на Ворошиловском, Буденновском, Максима Горького, Богатяновском спуске, Станиславского, Стачки, Зоологической, Михаила Нагибина, Шолохова. На Менжинского и Нансена пробка растянулась почти на 4 км.

Напомним, на дорожную обстановку в городе повлияла непогода. Еще днем в донской столице прошел сильный снегопад, разыгралась метель. По прогнозам синоптиков, осадки с мокрым снегом возможны и на выходных.

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