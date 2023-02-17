Двоих жителей Ростовской области осудили за передачу взяток за водительские права

Один из мужчин получил 3 года условно, второй - 2 года колонии Фото: Олег ЗОЛОТО

Двоих жителей Ростовской области осудили за передачу взяток для успешной сдачи экзаменов на водительские права. Об этом 17 февраля рассказали в пресс-службе УФСБ России по донскому региону.

- Приговор вынесли в Таганроге по части 3 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). Один из мужчин получил 3 года условно, второй - 2 года колонии общего режима. Последний подавал апелляцию в Ростовский областной суд, но решение осталось в силе, - уточнили в ведомстве.

Как пояснили в УФСБ, гражданин и заведующий учебным процессом неклиновского ДОСААФ предлагали жителям Таганрога и Неклиновского района свои услуги в качестве посредников при передаче денег сотрудникам экзаменационного пункта.

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