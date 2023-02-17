В Ростове еще до начала снегопада улицы начали обрабатывать от наледи

Сейчас на улицах работает порядка 150 единиц спецтехники и 550 уборщиков Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове коммунальщики начали обрабатывать улицы от наледи еще до снегопада. Об этом сообщили в администрации города 17 февраля.

Сейчас на улицах работает порядка 150 единиц спецтехники и 550 уборщиков территорий. В городской администрации призвали жителей соблюдать нужные меры безопасности при движении на транспорте, а также переходить дорогу только по "зебре".

Отметим, что непогода по прогнозам синоптиков продлится все выходные. В городе ожидается снег, а столбики термометров будут колебаться от -7 до +5 градусов.

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(Подробности)