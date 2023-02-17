В Ростовской области директора магазина подозревают в хищении из кассы

Если дойдет до суда и вину докажут, женщине грозит лишение свободы на срок до шести лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Константиновском районе Ростовской области на директора магазина завели уголовное дело по статье "Присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере". Об этом 17 февраля "КП Ростов-на-Дону" сообщили в местной прокуратуре.

По версии следствия, директор магазина "Светофор" взяла из кассы более 180 тысяч рублей. Женщина потратила их на личные нужды. Вскоре высшее руководство обнаружило пропажу денег. Тогда к делу подключились правоохранители. В отношении директора возбудили уголовное дело.

Если дойдет до суда и вину докажут, женщине грозит лишение свободы на срок до шести лет и штраф - до 10 тысяч рублей.

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