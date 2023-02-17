В Батайске мужчина убил знакомого во время пьяной ссоры

Трагедия произошла 11 февраля в ДНТ «Дружба». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Батайске 42-летний мужчина убил знакомого в ходе пьяной ссоры. Житель Морозовска стал фигурантом уголовного дела по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Трагедия произошла 11 февраля в ДНТ «Дружба». В тот вечер мужчины выпивали в хозпостройку. Через некоторое время между приятелями возник конфликт. Мужчины ссорились, переходя на повышенные тона. Атмосфера накалялась до тех пор, пока один из них не схватил нож. В пылу он всадил холодное оружие в бедро 61-летнего знакомого. От полученной травмы его товарищ скончался на месте происшествия.

Вскоре главного подозреваемого задержали. Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, им оказался житель Морозовска. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу. Известно, что ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за преступления против собственности.

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