В Ростовской области разыскивают мужчину, подозреваемого в надругательстве над ребенком

По данным источника, подозреваемый объявлен в розыск.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Волгодонске ищут мужчину, подозреваемого в преступлении против несовершеннолетнего. Об этом "КП – Ростов-на-Дону" сообщил собственный источник.
Напомним, информация о розыске появилась в социальных сетях вечером 17 февраля. В настоящее время известно лишь, что возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". По данным источника, подозреваемый объявлен в розыск.
Подробности произошедшего пока не раскрываются.
Напомним, что в декабре прошлого года в Калмыкии завершили расследование преступление о насилии над ребенком. 47-летнего мужчину осудили за совращение младшеклассницы.
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