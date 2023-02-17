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НовостиОбщество17 февраля 2023 18:50

В Ростовской области разыскивают мужчину, подозреваемого в надругательстве над ребенком

Возбуждено уголовное дело
Лейла МИРИШОВА
По данным источника, подозреваемый объявлен в розыск.

По данным источника, подозреваемый объявлен в розыск.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгодонске ищут мужчину, подозреваемого в преступлении против несовершеннолетнего. Об этом "КП – Ростов-на-Дону" сообщил собственный источник.

Напомним, информация о розыске появилась в социальных сетях вечером 17 февраля. В настоящее время известно лишь, что возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". По данным источника, подозреваемый объявлен в розыск.

Подробности произошедшего пока не раскрываются.

Напомним, что в декабре прошлого года в Калмыкии завершили расследование преступление о насилии над ребенком. 47-летнего мужчину осудили за совращение младшеклассницы.

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