В Ростовской области разыскивают мужчину, подозреваемого в надругательстве над ребенком

По данным источника, подозреваемый объявлен в розыск. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгодонске ищут мужчину, подозреваемого в преступлении против несовершеннолетнего. Об этом "КП – Ростов-на-Дону" сообщил собственный источник.

Напомним, информация о розыске появилась в социальных сетях вечером 17 февраля. В настоящее время известно лишь, что возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". По данным источника, подозреваемый объявлен в розыск.

Подробности произошедшего пока не раскрываются.

Напомним, что в декабре прошлого года в Калмыкии завершили расследование преступление о насилии над ребенком. 47-летнего мужчину осудили за совращение младшеклассницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Калмыкии мать задолжала сыну более полумиллиона рублей и попала под суд

У женщины начались проблемы после того, как она пристрастилась к алкоголю

(Подробности)