В Ростовской области синоптики прогнозируют в ближайшие три дня снег с дождем и морозы до -21

К ночи ожидаются морозы до -10 градусов. Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростовской области в ближайшие три дня синоптики прогнозируют снег с дождем и морозы до -21 градуса. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

Так, 17 февраля, ожидается небольшой снег днем и ночью. Синоптики предупредили о гололеде на дорогах. Автомобилистам стоит быть внимательнее и соблюдать безопасную скорость. Днем температура воздуха будет колебаться от -1…-3 градуса. К ночи ожидаются морозы до -10 градусов.

В субботу, 18 февраля, синоптики прогнозируют аналогичную погоду. Во многих районах ожидается снегопад. Скорость ветра достигнет 12 метров в секунду. Днем столбики термометров прогреются до +2 градусов, а к ночи похолодает -6.

В воскресенье, 19 февраля, вновь придут дожди и мокрый снег. Ветер ускорится до 18-20 метров в секунду. Температура будет варьироваться от +4 до -2 градусов. Также местами в области ожидаются морозы до -21 градуса. В дневные часы столбики термометров покажут до -4… -9.

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(Подробности)