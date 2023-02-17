В Ростовском ОКДЦ открыли областной центр коррекции веса

Пациенты смогут получить консультацию у эндокринолога. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовском ОКДЦ начинает работу областной центр коррекции веса. Его работа заключается в комплексном подходе и законченном цикле диагностики и лечения ожирения, его осложнений. В том числе - с помощью методов бариатрической хирургии. Это такой раздел хирургии, где после операции пищеварительная система пациента работает таким образом, чтобы организм потреблял меньше калорий.

Пациенты смогут получить консультацию у врачей эндокринологов, терапевтов, кардиологов, психотерапевтов, а также диетологов и бариатрических хирургов. Получить высокотехнологичную медпомощь могут люди с ожирением и сахарным диабетом второго типа и с индексом тела 40 и более кг/кв.м.

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Уже подготовлена вся необходимая документация

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