Перепады температуры от -20 до +2 ожидают жителей Ростовской области в субботу

Возможно налипание мокрого снега на провода и деревья. Фото: Лейла МИРИШОВА

Сильные температурные перепады ожидаются в субботу, 18 февраля, в Ростовской области по прогнозу синоптиков Ростгидрометцентра. Разброс составит 22 градуса — от -20 до +2.

В донской столице будет облачно с прояснением. Днем слабый снег, переходящий к вечеру в дождь. Возможно налипание снега на провода, на дорогах гололедица. Ветер днем восточный и юго-восточный с переходом на южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы от 0 до +2.

В Ростовской области будет облачно, днем небольшой снег и мокрый снег, к вечеру — дождь, по югу он будет сильным. Утром в некоторых районах туман и изморозь, а днем мокрый снег будет налипать на провода и деревья. На дорогах ожидается гололедица. Ветер днем восточный и юго-восточный с переходом на южный 7-12 метров в секунду, местами с порывами до 14. Температура воздуха после -20 в крайних северных районах днем поднимется до -4 - -9, а по югу до +2.

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