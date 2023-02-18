Новые нарушения ПДД начнут фиксировать дорожные камеры в Ростовской области в 2023 году

Новое оборудование введут в эксплуатацию летом 2023 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Руководитель Центра безопасности дорожного движения Ростовской области Татьяна Русанова рассказала, что в 2023 году дорожные камеры смогут регистрировать больше видов нарушений ПДД. Об этом говорилось на совещании по подведению итогов за 2022 год работы организаций в подчинении регионального минтранспорта.

Среди новых видов нарушений, которые смогут фиксировать камеры, руководитель назвала езду по обочине или тротуарам, выезд на встречную полосу, езду без включенного ближнего света или без пристегнутых ремней безопасности.

Также в этом году в Ростовской агломерации будут установлены 175 детекторов для сборов данных по параметрам дорожного движения, заменены 830 светофоров и 56 дорожных контролеров.

Добавим, сегодня на Дону действуют 319 приборов автоматической фотовидеофиксации, что позволяет отслеживать нарушения ПДД. Благодаря этой технике в бюджет региона поступило 825 миллионов рублей.

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