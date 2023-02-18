В Таганроге двух человек спасли при пожаре в летней кухне

Огнем было охвачено 70 квадратных метров помещения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Таганроге Ростовской области произошел пожар на улице 1-я Никольская балка. Благодаря оперативным действиям пожарных были спасены два человека. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ростовской области.

- Сообщение о возгорании поступило в пятницу, 17 февраля, в 17.15, - уточнили в ведомстве. - Пожар произошел в летней кухне на площади 70 квадратных метров.

Действовавший на месте пожарный расчет вывел из объятого огнем помещения двоих человек. Предварительной причиной пожара в МЧС называют короткое замыкание стабилизатора.

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