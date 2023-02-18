Приют за 57 млн рублей для бездомных собак планируют построить в Таганроге

Суточное содержание одной собаки обойдется в 260 рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге планируют построить приют для бездомных собак на 350 мест. Об этом сообщает «Городской репортер» со ссылкой на директора МКУ «Благоустройство» приморского города Матвея Иванова.

Уточняется, что строительство пройдет в два этапе. Во время первого будет построено здание, где будет находиться приемник собак, кабинет ветеринарного врача, хозяйственные помещения, раздевалки и душевые кабины для работников, а также трансформаторная подстанция и вольеры на 150 собак. Первый этат строительства оценивается в 23 миллиона рублей.

На втором этапе за 34 миллиона достроят складские помещения и вольеры еще на 200 собак.

Также чиновник заявил, что содержание в питомнике одной собаки в день оценивается в 260 рублей — это с учетом зарплаты сотрудников, стоимости услуг ЖКУ и налогов.

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