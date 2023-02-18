ТЦ «Мега» в Ростове может сменить владельца

В компании высказались о слухах. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Ростовский ТЦ «Мега» и IKEA могут выставить на продажу уже в 2023 году. Это связано с тем, что компания Ingka Group из Швеции, владеющая сетью магазинов IKEA и торговых центров «Мега», может продать свою недвижимость в России, пишет газета «Наше время».

Сообщается, что шведская компания владеет более чем 2 млн квадратных метров недвижимости в России и начинает переговоры с покупателями. Имена потенциальных новых владельцев не называются.

Напомним, шведская компания владела 14 ТЦ «Мега» на территории нашей страны, гипермаркетами с магазинами IKEA. В Ростове такой торговый центр был открыт в 2007 году.

При этом в пресс-службе Ingka Group сообщили в комментарии РБК, что не комментируют рыночные слухи, а ТЦ «Мега» продолжают работать в России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Ростовом Gelendwagen выехал на лестничный спуск и опрокинулся

Фото последствий инцидента появились в соцсетях (подробнее)