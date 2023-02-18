В аварии с погибшим семилетним мальчиком в Ростовской области появилась вторая жертва

На месте ДТП погиб ребенок, женщина скончалась в больнице. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В смертельном ДТП, в котором погиб семилетний мальчик, в субботу, 18 февраля, количество жертв выросло до двух. 64-летняя пассажирка одной из иномарок скончалась в больнице, несмотря на все усилия медиков. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, авария произошла около 11 часов дня на автодороге «Ростов — Таганрог — граница ДНР». Автомобиль Mazda CX-5 пошел на обгон тягача DAF с полуприцепом, и на «встречке» лоб в лоб столкнулся с «Ладой Веста».

От удара на месте скончался семилетний мальчик на заднем сидении «Лады», который не был пристегнут ремнями безопасности. В той же машине пострадали пятилетний мальчик в детском кресле на переднем сидении и 37-летний водитель. В «Мазде» пострадал 42-летний водитель и 64-летняя пассажирка, которая скончалась уже в медицинском учреждении.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося и предупреждают донских водителей быть крайне осторожными на дороге в непогоду.

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