В Ростовской области может появиться категория «дети СВО», которой назначат соцвыплаты

Признание статуса позволит назначать льготы и выплаты.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Госдуме принят на рассмотрение законопроект «О детях специальной военной операции». Если документ одобрят, дети и подростки из приграничных районов Ростовской области, которые подвергались обстрелам со стороны Украины, получат право на льготы.
В документе говорится, что статус «дети СВО» даст возможность властям региона предоставлять этим детям льготы и выплаты социальной помощи.
Согласно законопроекту, в эту категорию могут попасть несовершеннолетние жители Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей, а также Крыма, которые подвергались систематическим диверсиям и обстрелам.
Отмечается, что за пример авторы инициативы брали статут «дети войны», который действует в ряде регионов страны. Сами предполагаемые льготы и выплаты в документе не называются.
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