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НовостиОбщество18 февраля 2023 16:25

В Ростовской области может появиться категория «дети СВО», которой назначат соцвыплаты

Соответствующий законопроект принят на рассмотрение в Госдуме
Татьяна ТИХОНОВА
Признание статуса позволит назначать льготы и выплаты.

Признание статуса позволит назначать льготы и выплаты.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Госдуме принят на рассмотрение законопроект «О детях специальной военной операции». Если документ одобрят, дети и подростки из приграничных районов Ростовской области, которые подвергались обстрелам со стороны Украины, получат право на льготы.

В документе говорится, что статус «дети СВО» даст возможность властям региона предоставлять этим детям льготы и выплаты социальной помощи.

Согласно законопроекту, в эту категорию могут попасть несовершеннолетние жители Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей, а также Крыма, которые подвергались систематическим диверсиям и обстрелам.

Отмечается, что за пример авторы инициативы брали статут «дети войны», который действует в ряде регионов страны. Сами предполагаемые льготы и выплаты в документе не называются.

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