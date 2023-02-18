В Ростове для пациентов с ожирением учат худеть в специальной школе на базе больницы

Уроки ведут специалисты больницы. Фото: правительство Ростовской области

На базе горбольницы № 20 в Ростове работает школы для людей с ожирением. В ней пациентов учат правильно относиться к питанию, процессу похудения и физнагрузкам. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

Лекторы — специалисты центра эндокринологии и сахарного диабета больницы. Уроки посвящены тому как снижать и удерживать вес, «математике» - расчетам необходимой энергии, которую можно получить в калориях.

Много времени уделяется мотивации при сбросе веса: специалисты говорят, что невкусная еда на диете приведет к срывам. Рекомендуют менять пищевые привычки и отношение к физнагрузкам.

АЛЛО!

Записаться в школу для пациентов с ожирением можно по телефону — 8(863) 271-96-88.

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