В Ростове стартовала инвентаризация муниципального жилищного фонда

Не со всеми, кто живет в муниципальных квартирах, заключены письменные договоры. Фото: Андрей АБРАМОВ

Инвентаризация муниципального жилищного фонда стартовала в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил в своем официальном телеграм-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

- В ходе этой работы уточним информацию о людях, проживающих в муниципальных жилых помещениях, о характеристиках муниципального жилья, а также проверим сведения об объектах в технических паспортах, - прокомментировал глава администрации.

Также в управлениях по жилищно-коммунальному хозяйству во всех районах города организовали работу по заключению договоров социального найма с теми ростовчанами, кому до этого жилье было предоставлено по решению органов исполнительной власти, а в письменной форме договор не заключался.

Как отметил сити-менеджер, инвентаризация, также позволит оценить состояние квартир для их дальнейшего ремонта.

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