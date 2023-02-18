ГИБДД выясняет обстоятельства ДТП с погибшим водителем на трассе «Новочеркасск-Каменоломни»

Водитель скончался на месте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Октябрьском районе правоохранители выясняют причины ДТП на автодороге «Новочеркасск-Каменоломни», в результате которого погиб водитель. О случившемся рассказали в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

- ДТП с погибшим произошло 16 февраля, около 22 часов. По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia, ехавший со стороны поселка Казачьи Лагери в сторону поселка Каменоломни, выехал на полосу встречного движения, - рассказали в Госавтоинспекции. - Произошло столкновение с движущимся навстречу автомобилем Kia Sportage под управлением 20-летнего водителя.

В результате ДТП водитель Daewoo Nexia от полученных травм скончался на месте аварии еще до приезда медиков.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

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