В ДТП с четырьмя автомобилями в Ростове пострадал пассажир

Пострадал пассажир в первой из столкнувшихся иномарок. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В субботу, 18 февраля, в Ростове-на-Дону произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. На улице 14-я линия иномарки, которые ехали со стороны проспекта Шолохова в сторону улицы Ченцова, столкнулись «паровозиком». Подробности сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

- Авария произошла около 14 часов, - уточнили в Госавтоинспекции. - По предварительным данным, 30-летний водитель за рулем автомобиля Renault Logan не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в остановившуюся впереди машину Ford Fiesta, которой управлял 62-летний водитель. От удара «Форд» вытолкнуло вперед на Renault Sandero, за рулем которой тоже был 62-летний шофер. «Рено» в свою очередь вынесло на пикап Volkswagen Amarok под управлением 50-летнего водителя.

В результате аварии пострадал 32-летний пассажир в первой машине - Renault Logan. Его доставили в медицинское учреждение.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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