Потепление до +5, мокрый снег и туман ожидает Ростовскую область в воскресенье

Снег и дождь сегодня ожидаются во многих районах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В воскресенье, 19 февраля, в Ростовской области потеплеет до +5. Днем, как и в субботу, возможны осадки в виде снега и дождя, а также туман. Об этом предупреждают синоптики Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону сегодня облачно с прояснениями, мокрый снег и дождь. Утром туман, гололед. Ветер юго-западный и западный 7-12 метров в секунду, утром с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха днем от +2 до +4.

В Ростовской области также пасмурно. Днем местами небольшой и умеренный снег, мокрый снег и дождь. Утром местами туман, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный и западный 7-12 метров в секунду, утром местами порывы до 15-20 метров в секунду. Днем температура воздуха поднимется до значений от 0 до +5.

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