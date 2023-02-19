В Ростовской области пожилые и инвалиды собрали гумпомощь в акции «Согрей теплом солдата»

Уже в 12-й раз подопечные Центра соцобслуживания собрали помощь. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Багаевском районе Ростовской области в рамках акции «Согрей теплом солдата» неравнодушные жители собрали гуманитарную помощь, которую отправят на передовую уже 20 февраля. Это уже двенадцатый сбор, организованный Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Об этом рассказали в правительстве региона.

В зону проведения спецоперации будут отправлены письма от подопечных центра, рисунки от детей работников учреждения, шерстяные носки и другие теплые вещи, конфеты, печенье, сухпайки, орехи, сухофрукты и консервы, а также средства личной гигиены, ортопедические медицинские и тканевые подушечки.

Также с самого начала СВО подопечные Центра собирают гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, передают в пункты временного размещения на территории Багаевского района. Так, по запросам эвакуированных людей пожилые и инвалиды передавали одежду, сладости, игрушки и канцтовары.

А еще ежемесячно соцработники и получатели социальных услуг во всех населенных пунктах района по графику пекут пирожки и передают в госпитали для раненых бойцов и в зону спецоперации. Передали уже более трех тысяч пирожков.

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