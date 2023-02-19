Отчисленных за ношение платков восстановили в медколледже Новочеркасска

Студентки и руководство колледжа пришли к компромиссу. Фото: Евгения ГУСЕВА

Отчисленные из Новочеркасского медколледжа в январе 2023 года за ношение платков студентки из Дагестана восстановлены в учебном заведении и уже посещают занятия. Об этом на своей странице в соцсети рассказал глава Национальной ассоциации юристов Руслан Нагиев.

Юрист опубликовал на своей странице видео, на котором выступили сами девушки в платках и медицинских масках.

- Мы договорились, что будем носить одежду, которая не противоречит правилам колледжа, но и не нарушает предписаний нашей веры, - произнесла одна из девушек в кадре.

Девушки благодарили за решение вопроса Рамзана Кадырова, его представителя в Ростовской области Руслана Гончаева, замгубернатора Игоря Гуськова и ряд других людей, содействовавших в нахождении компромисса.

Напомним, в конце января пять студенток медколледжа были отчислены за то, что ходили в платках, а это было расценено как нарушение дисциплины.

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