В Ростовской области двое взрослых и подросток пострадали в ДТП, выехав в кювет

Три пассажира пострадали. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Дубовском районе Ростовской области двое взрослых и подросток пострадали в ДТП в субботу, 18 февраля. Авария произошла на трассе «Дубовское — Заветное», сообщают в отделе пропаганды Управления ГИБДД по региону.

- Сообщение о ДТП поступило в 19.50, - рассказали в Госавтоинспекции. - 46-летний водитель «Рено Сандеро», по предварительным данным, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением, съехала с дороги. Машина врезалась в дорожный знак и вылетела в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили три пассажира — двое взрослых 53 и 45 лет и подросток 12 лет. Все они были доставлены в медучреждение для оказания помощи.

Сотрудники Госавтоинспеции выясняют все обстоятельства произошедшего и напоминают в сложных погодных условиях быть максимально осторожными на дороге.

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