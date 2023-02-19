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НовостиОбщество19 февраля 2023 11:10

В Ростове, на Западном, планируется построить сквер с пешеходной зоной

Новая зона отдыха может появиться неподалеку от Вертолетного поля
Татьяна ТИХОНОВА
Речь идет о благоустройстве сквера в районе улицы 3-я Круговая.

Речь идет о благоустройстве сквера в районе улицы 3-я Круговая.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Ростове планируют построить новый сквер с пешеходной зоной. Об этом в ходе своего отчета рассказал глава администрации Железнодорожного района города Андрей Косенко. По его словам, сейчас в разработке проект благоустройства зоны отдыха на улице 3-я Круговая.

После разработки проекта эту территорию планируется предложить на региональное голосование по выбору объектов для благоустройства, пояснил чиновник. И если жители города выберут этот объект, то благоустройство удастся реализовать за средства областного бюджета.

Также по словам главы, планируется благоустроить территорию возле Гремучего родника.

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