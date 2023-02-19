В Ростовской области задержали мужчину в подозрении в убийстве по неосторожности

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит срок до 15 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Азовского района Ростовской области задержан как последний, кто видел забитого до смерти мужчину и как подозреваемый. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК по донскому региону.

Уголовное дело возбуждено в отношении 32-летнего мужчины, которого подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, 15 февраля этого года, подозреваемый находился в квартире в поселке Овощном вместе с 40-летним знакомым. Они выпивали, между ними возникла ссора, в ходе которой 32-летний мужчина избил собутыльника руками и табуретом.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. А подозреваемый был задержан и решением суда заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит срок до 15 лет.

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