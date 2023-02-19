«Настало время асфальта»: ростовчан смутили дорожные работы по свежему снегу в центре города

Асфальтовые латки укладывались после недавнего снегопада. Фото: группа "Это Ростов" ВКонтакте
Ростовчане не на шутку обеспокоены дорожными работами в центре Ростова. В одном из городских пабликов очевидцы опубликовали видео того, как прямо по снежной каше в переулке Крепостном рабочие кладут асфальт.
- А машины на горячем асфальте сейчас все шины «убьют» и поедут, невиданная вещь! - комментирует автор видео.
Рабочих за укладкой асфальта заметили и в другом районе города. Видео, снятое на регистратор, прислал другой подписчик.
- Время делать дороги. Чисто ростовская тема, - озвучил кадры автор.
Добавим, что дорожные работы в Ростове проводятся и зимой, но при определенном температурном режиме. Сами дорожники главным врагом целостности ростовского асфальта называют перепады температур - днем плюсовые, а ночью минусовые.
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