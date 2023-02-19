«Настало время асфальта»: ростовчан смутили дорожные работы по свежему снегу в центре города

Асфальтовые латки укладывались после недавнего снегопада. Фото: группа "Это Ростов" ВКонтакте

Ростовчане не на шутку обеспокоены дорожными работами в центре Ростова. В одном из городских пабликов очевидцы опубликовали видео того, как прямо по снежной каше в переулке Крепостном рабочие кладут асфальт.

- А машины на горячем асфальте сейчас все шины «убьют» и поедут, невиданная вещь! - комментирует автор видео.

Рабочих за укладкой асфальта заметили и в другом районе города. Видео, снятое на регистратор, прислал другой подписчик.

- Время делать дороги. Чисто ростовская тема, - озвучил кадры автор.

Добавим, что дорожные работы в Ростове проводятся и зимой, но при определенном температурном режиме. Сами дорожники главным врагом целостности ростовского асфальта называют перепады температур - днем плюсовые, а ночью минусовые.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семилетний мальчик погиб в лобовом столкновении на дороге в Ростовской области

Уже в больнице скончалась 64-летняя женщина (подробнее)