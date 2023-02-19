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НовостиОбщество19 февраля 2023 15:14

В Ростовской области набирают полицейских для работы в новых регионах России

Объявление появилось на сайте донского главка
Татьяна ТИХОНОВА
Набирают как бывших сотрудников, так и новобранцев.

Набирают как бывших сотрудников, так и новобранцев.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Ростовской области пригласили вступить в ряды органы МВД в новых субъектах Российской Федерации. Соответствующее объявление размещено на сайте донского главка.

- Указом Президента РФ установлен упрощенный порядок поступления на службу в органы внутренних дел на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, - уточняется в тексте объявления.

Причем кандидатов на службу отберут как среди бывших сотрудников органов внутренних дел, так и среди новобранцев.

Отмечается, что предельный возраст поступления на службу определяется должностью. Полковник полиции — до 60 лет, майора и подполковника — до 55 лет, иного специального звания — до 50 лет. Отдельно оговаривается, что не проводятся мероприятия по профессиональному психологическому отбору за исключением должности начальника. Подробные требования можно узнать на сайте донского главка.

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