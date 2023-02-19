Жителя Волгодонска задержали по подозрению в хранении наркотиков

В отношении мужчины возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгодонске задержан 32-летний местный житель, подозреваемый в хранении наркотиков. Об этом сообщает Следственное управление СК по Ростовской области.

- Известно, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление, - прокомментировали в пресс-службе ведомства. - В ходе личного досмотра оперативники обнаружили и изъяли два свертка из фольги, в которых находилось неизвестное вещество. Экспертиза установила, что оно оказалось наркотическим общей массой 0,61 грамма.

Было установлено, что наркотик задержанный хранил для личного употребления. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». Если в суде будет доказана его вина, максимальное наказание по этой статье составляет лишение свободы до трех лет.

Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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