В Ростове в ТЦ неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия

Злоумышленника разыскивает полиция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону в торговом центре в Ворошиловском районе неизвестный устроил стрельбу. Происшествие случилось вечером 17 февраля. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В социальных сетях появились видеокадры, на которых видно, как два охранника магазина разговаривали с одним из посетителей. Спустя несколько минут неизвестный начинает драку, а затем достает травматический пистолет. В результате, двое сотрудников были ранены.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Полиция разыскивает злоумышленника.

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