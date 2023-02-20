В Таганроге проверят систему оповещения населения

Проверка системы пройдет в среду, 22 февраля. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Таганроге проверят системы оповещения населения. Об этом сообщили в городском Управлении по защите от ЧС.

Проверка системы пройдет в среду, 22 февраля. Она начнется в 11:20. Отметим, что при проверке электросирены не будут включаться. Как только граждане услышат громкоговорители, то необходимо включить местное ТВ или радио для прослушивания экстренного сообщения. Добавим, что громкоговорители означают предупредительный сигнал «Внимание всем».

Следующая проверка запланирована в это же время 1 марта.

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При включении сирен следует сразу же включить местное ТВ или радио

(Подробности)