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НовостиОбщество20 февраля 2023 5:34

В Ростове-на-Дону на праздничной рабочей неделе ожидается снег и плюсовая температура

Порывы ветра достигнут 11 метров в секунду
Лейла МИРИШОВА
В Ростове-на-Дону на новой недели ожидается снег и плюсовая температура.

В Ростове-на-Дону на новой недели ожидается снег и плюсовая температура.

Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону на новой неделе ожидается снег и плюсовая температура. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

В понедельник, 20 февраля, в городе с самого утра ожидается мокрый снег. Воздух в этот день прогреется до +2 градусов, а вечером ожидается мороз до -1. Порывы ветра ожидаются до 10 метров в секунду.

Во вторник и среду синоптики прогнозируют небольшой снег, а столбики термометров покажут до +4 градусов. Вечером вновь ожидается понижение температуры до -6. Ветер разгонится до 11 метров в секунду.

В праздничные дни, 23 и 24 февраля, в городе ожидается солнечная погода и без осадков. В утреннее время столбики термометров покажут до -9 градусов. Вечером будет также морозно до -10 градусов. Также ожидается слабый ветер до 3 метров в секунду.

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