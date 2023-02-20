В Ростовской области оператора связи наказали за махинации телефонных аферистов

Жертве от преступников поступило сразу 13 звонков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области оператора связи оштрафовали на 600 тысяч рублей за то, что вовремя не были заблокированы звонки телефонных аферистов. Такого наказания для организации добились через суд, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

- Административное дело было возбуждено по части 2 статьи 13.2.1 КоАП РФ («Неисполнение обязанности по прекращению оказания услуг связи и услуг по пропуску трафика в случаях, предусмотренных законодательством»), - уточнили в ведомстве.

По данным следствия, проверка к оператору связи нагрянула после того, как мошенники 13 раз позвонили на один и тот же номер. Один из преступников, представившись работником банка, узнал реквизиты и коды доступа к счету, с которого в июле 2022 года было похищено более 87 тысяч рублей.

- Звонившие использовали подменный номер телефона. Оператор связи, осуществляя телефонное соединение, вопреки требованиям закона не принял мер к блокировке указанных звонков, - пояснили в пресс-служба прокуратуры.

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