«Единая Россия» отправила подарки участникам СВО из Ростовской области

В отправке груза участвовал председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь реготделения партии Александр Ищенко. Фото: пресс-служба партии «Единая Россия».

Подарки участникам спецоперации ко Дню защитника Отечества отправило в Луганскую Народную республику Ростовское региональное отделение «Единой России».

В отправке груза участвовал председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь реготделения партии Александр Ищенко. Он подчеркнул, что предстоящий праздник в 2023 году обрел особенное значение.

- Те ребята, которые защищают Россию, защищают мирную жизнь своих жен, матерей, детей – это те люди, кому мы обязаны сегодня сказать спасибо, поблагодарить их и пожелать, чтобы они, выполнив свой долг, вернулись живыми и здоровыми, - убежден Александр Ищенко.

Подарки участникам спецоперации ко Дню защитника Отечества отправило в Луганскую Народную республику Ростовское региональное отделение «Единой России». Фото: пресс-служба партии.

Подарки будут и приятными, и полезными – по запросам самих бойцов в праздничные наборы положили термопосуду и многофункциональные инструменты (мультитулы), не забыли и о сладостях. Еще одним подарком будут детские рисунки – в них юные дончане выражают самые теплые пожелания каждому, кто находится на передовой.

Вместе с подарками и в дополнение к гособеспечению военнослужащим от «Единой России» передадут специальное снаряжение и теплые вещи.

Часть из этого груза в партию накануне привез коллектив АО «Донэнерго» (среди мобилизованных есть его сотрудники).

- Мы с коллегами решили присоединиться к гуманитарной миссии «Единой России» и помочь с комплектованием подарочных наборов. Благодарим всех, кто организует эту доставку накануне праздника, - рассказал директор филиала АО «Донэнерго» РГЭС Мурат Харцызов.

В распоряжение мобилизованных из Ростовской области передадут также автомобиль-цистерну для перевозки питьевой воды.