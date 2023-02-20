«Вместе в цифровое будущее»: сотой работой от журналистов юга на профессиональный конкурс стал материал о донском телекоме Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Журналисты СМИ юга России, а также блогеры уже заявили более 100 работ на профессиональный конкурс «Вместе в цифровое будущее». Юбилейным стал материал корреспондента ростовского издания Станислава Ключко «Переходящие тенденции и высокие скорости: каким был 2022 год для донского телекома».

В своей статье журналист рассказал о ключевых трендах телеком-отрасли на Дону в прошлом году. Автор также привел конкретные примеры развития сетевой инфраструктуры и реализации значимых проектов. В тексте прослеживается качественная аналитическая работа. Описанные решения подкреплены цитатами экспертов федеральных и региональных компаний.

- Считаю, что сейчас телеком-отрасль — это не просто одна из сфер деятельности, но стержень вообще всех областей! На фоне постоянно поступающих тревожных сигналов обзор телеком-рынка представлялся мне актуальным как никогда. Сейчас для общества актуальны хорошие новости, существует своего рода запрос на уверенность в завтрашнем дне. И телеком по итогам 2022 года такую уверенность дает, — рассказал Станислав Ключко.

Состязание «Вместе в цифровое будущее» проходит уже двенадцатый год подряд. Кстати, из новых регионов страны заявлено более 700 материалов.

- Умные технологии находят свое применение в самых разных сферах нашей повседневной жизни. Бытовые вопросы проще решать с помощью умного домофона, роботов-пылесосов и светильников, которые подстраиваются под уровень освещения, а также счетчиков, автоматически отправляющих показания в управляющую компанию. Благодаря работе журналистов и блогеров люди быстрее разбираются в этих сервисах, отмечают их удобство и, в целом, легче адаптируются к изменениям, - прокомментировал директор по внешним коммуникациям «Ростелекома» на юге Вячеслав Плеханов.

Прием заявок продолжается. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо зарегистрироваться и опубликовать свои материалы на официальном сайте проекта. Прием работ завершится 31 марта 2023 года.

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