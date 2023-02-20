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НовостиОбщество20 февраля 2023 10:51

В Ростовской области с «Горводоканала» Новочеркасска взыскали 20,3 млн рублей

Эти деньги затребовал Росприроднадзор за «негативное воздействие на окружающую среду»
Ангелина СКИБА
Долги пришлось требовать посредством судебного иска

Долги пришлось требовать посредством судебного иска

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области сотрудники управления Росприроднадзора взыскали с «Горводоканала» Новочеркасска 20,3 млн рублей. Соответствующий документ по итогам слушаний опубликовали в электронной картотеке Арбитражного суда.

- Иск удовлетворить. Взыскать в пользу ответчика за 2019 и 2020 годы 20,3 млн рублей, а также 124,7 тысячи рублей госпошлины в доход федерального бюджета, - говорится в решении суда.

По данным инстанции, новочеркасский водоканал обязан перечислять плату, так как «имеет объекты, оказывающие негативное влияние на окружающую среду». В августе 2022 года надзорное ведомство потребовало от организации выполнить финансовые обязательства, но деньги в ответ так и не перечислили. В итоге пришлось требовать долги посредством иска.

Истца поддержали, несмотря на производство о банкротстве «Горводоканала», которое было возбуждено еще в 2011 году.

- Требования являются текущими, так как заявлены они за те периоды времени, которые истекли после возбуждения дела о несостоятельности, - пояснили в Арбитражном суде.

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