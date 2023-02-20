В Ростове заработают четыре светофора с голосовым сопровождением

Светофоры оборудуют системой голосового сопровождения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону четыре светофора оборудуют системой голосового сопровождения и радиоинформирования. Это поможет инвалидам и слабовидящим пешеходам, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Контракт с поставщиком заключен. Внедрение в эксплуатацию планируется в полном объеме к июню 2023 года. На эти цели выделено 1,2 млн рублей, - рассказал Алексей Логвиненко.

Также, по словам главы администрации, еще 7,9 млн рублей власти потратят на улучшение системы фото- и видеофиксации. После модернизации, которую должны завершить во втором квартале 2023 года, комплексы будут регистрировать въезд грузовиков под запрещающие знаки.

Добавим, всего в 2023 году в Ростове-на-Дону собираются обновить 56 светофорных объектов и дополнительно установить 175 видеодетекторов.

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