Мошенники все чаще звонят с клонов российских номеров Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Специалисты зафиксировали звонки с иностранных номеров, похожих на российские. Мошенники таким образом вводят пользователей в заблуждение и обманным путем пытаются получить доступ к их счетам. Большинство подобных звонков проходят через мессенджеры.

По данным ВТБ, мошенники регистрируют аккаунты на так называемые «виртуальные SIM-карты» как российских, так и иностранных операторов. Клиенты все чаще получают звонки именно с зарубежных номеров, например, +84 95 ххххххх или +49 хххххх. Такие входящие вызовы из мессенджеров визуально схожи с обычным звонком с российского городского или мобильного номера, а на экране смартфона на платформе iOS даже выглядят как обычный звонок сотового оператора.

Клиентов просят быть максимально бдительными. Если собеседник кажется подозрительным, стоит немедленно прекратить разговор и перезвонить по официальному номеру банка, проверив безопасность средств на своем счете. Нужно обращать внимание на количество цифр: российские номера имеют 11 цифр, иностранные похожие на российские – больше 11, при этом звонок с территории России начинается только с 8, а с российского номера в международном формате – с +7.

Дополнительная угроза состоит в том, что большинство мессенджеров позволяют указать любое имя абонента при регистрации номера. По сообщению банка, мошенники пользуются этой уловкой и подписываются «Центробанком», «Службой безопасности банка», «Следственным комитетом» и т.д.