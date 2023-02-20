В 2022 году было проложено свыше 5 000 км новых волоконно-оптических линий связи внутри городов и населенных пунктов

В России продолжается активное развитие цифровой инфраструктуры Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

В России продолжается активное развитие цифровой инфраструктуры. В 2022 году «Ростелеком» модернизировал действующие и проложил свыше 5 000 км новых волоконно-оптических линий связи внутри городов и других населенных пунктов, что в 2,5 раза превышает протяженность Уральских гор.

В результате 973 тысячи семей получили техническую возможность подключения к высокоскоростному интернету до 1 Гбит/с и широкому спектру цифровых услуг. Особое внимание при строительстве сети связи компания уделила новым жилым районам в городах, а также пригородным коттеджным поселкам. Самые крупные технологические проекты реализованы в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ростовской, Смоленской и других областях.

Сегодня цифровая инфраструктура охватывает более 40 млн домохозяйств страны Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

- Сегодня цифровая инфраструктура охватывает более 40 млн домохозяйств страны, что составляет свыше 70% от их общего количества. Мы продолжаем инвестировать в ее развитие, прокладывая новые волоконно-оптические линии связи в мегаполисах и отдаленных местностях, и зачастую становимся единственным доступным провайдером в населенном пункте. Благодаря этому пользователи получают высокоскоростной интернет и возможность подключить современные и удобные сервисы, которые помогают сделать жизнь более комфортной и безопасной, — отметил директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома» Алексей Демяненко.

Наличие высокоскоростного интернета позволяет одновременно всем членам семьи с разных устройств загружать объемные файлы и использовать сервисы, для работы которых требуется бесперебойное интернет-соединение с быстрой передачей сигнала, а также дает возможность подключить современные цифровые услуги.