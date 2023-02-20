Расписание электричек Ростов - Таганрог изменят в период с 1 по 16 марта

Обновление касается шести рейсов, как утренних, так и дневных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 по 16 марта в Ростовской области электрички Ростов-на-Дону - Таганрог будут курсировать по измененному расписанию. Об этом предупреждает «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания».

- Расписание поменяется в связи с проведением ремонтно-путевых работ. Обновление касается шести рейсов, как утренних, так и дневных, - пояснили в ж/д компании.

Например, 1, 2, 3, 7, 9, 14, 15 и 16 марта поезд № 6074 будет отправляться из донской столицы на 16 минут раньше обычного, то есть около 6:42. Прибытие в Таганрог запланировали по расписанию, в 8:47.

1, 2, 3, 7, 8, 9, 14, 15 и 16 марта изменения ожидают следующие рейсы:

Поезд № 6520 из Ростова будет выезжать на 40 минут позже обычного, в 8:36. В этом случае прибытие в Таганрог следует ожидать в 10:07.

Состав № 6091 из Таганрога должен отправляться с задержкой в 14 минут, то есть в 10:22. Прибытие в донскую столицу планируется в 12:04, то есть на 23 минуты позже обычного.

С задержкой на 11 минут, в 10:47, в Таганрог будет прибывать состав № 6076. Также на 11 минут отставать от привычного графика отправления и прибытия будет электричка № 6079. 5-минутную задержку введут для маршрутов № 6501 и № 6504.

Добавим, с подробным графиком движения поездов можно ознакомиться на сайте «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании».

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