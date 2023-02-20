По прогнозам россияне в 2023 году в два раза чаще будут совершать покупки по QR-коду через СБП

Россияне все активнее используют платежи через СБП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эксперты прогнозируют, что к концу 2023 года на российском рынке доля c2b-платежей через СБП по QR-коду удвоится и превысит 10% от всех карточных операций. Рост спроса связан с возможностью проводить оплату без применения карты.

Россияне все активнее используют платежи через СБП как альтернативу бесконтактным способам оплаты с помощью смартфона. По сообщению ВТБ, за 2022 год клиенты банка провели свыше 12,5 млн таких транзакций на 39 млрд рублей. Более половины их них были совершены в четвертом квартале – свыше 6 млн транзакций на 16,7 млрд рублей.

- Сегодня операции с использованием QR-кодов на POS-терминалах и по кнопке «Оплата через СБП» в магазине становятся привычным способом оплаты покупок в торговых точках. Покупателю достаточно отсканировать код на терминале с помощью смартфона и подтвердить платеж без применения карты. Сервис доступен для потребителей с бюджетными моделями смартфонов без поддержки NFC, что значительно расширяет круг потенциальных пользователей. Торговым предприятиям c2b-платежи через СБП позволяют сэкономить на эквайринге – при использовании сервиса комиссия существенно ниже, – отметил Руслан Новиков, начальник управления «Платежи» ВТБ.

По итогам 2022 года доля платежей СБП на российском рынке составила порядка 5% карточных платежей. По оценкам экспертов банка, к концу 2023 года на российском рынке доля c2b-платежей через СБП удвоится и превысит 10% от всех карточных операций.