Донские ученые разрабатывают смазочные экоматериалы на основе авторской методики. Фото: пресс-служба ДГТУ

Ученые Донского государственного технического университета работают над созданием экспериментальных смазочных материалов на основе комбинаций растительных масел с более высокими смазочными свойствами и низкой себестоимостью в сравнении с существующими аналогами.

Работы проводятся в рамках проекта «Смазочные экоматериалы», посвященного разработке новых экологически чистых смазок для использования в природоохранных зонах, заповедниках и экопарках.

Проектом руководит и. о. заведующего кафедрой «Инженерная и компьютерная графика», сотрудник лаборатории «Трение и износ», к.т.н. Евгений Фоминов.

Для оценки свойств новых смазочных материалов применяется авторская методика, разработанная в лаборатории «Трение и износ» ДГТУ Евгением Фоминовым и профессором кафедры «Металлорежущие станки и инструменты», к.т.н. Константином Шучевым.

Евгений Фоминов, руководитель проекта. Фото: пресс-служба ДГТУ

- Сегодня в мире существует множество различных вариантов экологически чистых смазок, их составы постоянно совершенствуются. Наша цель – получить 5–7 устойчивых комбинаций растительных масел с более высокими смазочными свойствами и низкой ценой в сравнении с моносоставными маслами. На реализацию задуманного нам потребуется 1–1,5 года, – прокомментировал Евгений Фоминов.

Отметим, что ученые разрабатывают смазки, комбинирую различные растительные масла, такие как подсолнечное, кукурузное, рапсовое. Свойства новых составов оцениваются как по традиционным параметрам, например, но коэффициенту трения, так и по новым авторским характеристикам, описывающим динамический процесс формирования смазочного слоя.

В дальнейшем специалисты планируют организовать мелкосерийное производство смазочных экоматериалов, так как продукт предполагает довольно ограниченную область использования – смазку движущихся механизмов, эксплуатируемых в природоохранных зонах.