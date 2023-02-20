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НовостиОбщество20 февраля 2023 13:56

Донские ученые разрабатывают смазочные экоматериалы на основе авторской методики

По сообщению авторов проекта, на реализацию задуманного потребуется до 1,5 лет
КРУГЛОВА Оксана
Донские ученые разрабатывают смазочные экоматериалы на основе авторской методики. Фото: пресс-служба ДГТУ

Донские ученые разрабатывают смазочные экоматериалы на основе авторской методики. Фото: пресс-служба ДГТУ

Ученые Донского государственного технического университета работают над созданием экспериментальных смазочных материалов на основе комбинаций растительных масел с более высокими смазочными свойствами и низкой себестоимостью в сравнении с существующими аналогами.

Работы проводятся в рамках проекта «Смазочные экоматериалы», посвященного разработке новых экологически чистых смазок для использования в природоохранных зонах, заповедниках и экопарках.

Проектом руководит и. о. заведующего кафедрой «Инженерная и компьютерная графика», сотрудник лаборатории «Трение и износ», к.т.н. Евгений Фоминов.

Для оценки свойств новых смазочных материалов применяется авторская методика, разработанная в лаборатории «Трение и износ» ДГТУ Евгением Фоминовым и профессором кафедры «Металлорежущие станки и инструменты», к.т.н. Константином Шучевым.

Евгений Фоминов, руководитель проекта. Фото: пресс-служба ДГТУ

Евгений Фоминов, руководитель проекта. Фото: пресс-служба ДГТУ

- Сегодня в мире существует множество различных вариантов экологически чистых смазок, их составы постоянно совершенствуются. Наша цель – получить 5–7 устойчивых комбинаций растительных масел с более высокими смазочными свойствами и низкой ценой в сравнении с моносоставными маслами. На реализацию задуманного нам потребуется 1–1,5 года, – прокомментировал Евгений Фоминов.

Отметим, что ученые разрабатывают смазки, комбинирую различные растительные масла, такие как подсолнечное, кукурузное, рапсовое. Свойства новых составов оцениваются как по традиционным параметрам, например, но коэффициенту трения, так и по новым авторским характеристикам, описывающим динамический процесс формирования смазочного слоя.

В дальнейшем специалисты планируют организовать мелкосерийное производство смазочных экоматериалов, так как продукт предполагает довольно ограниченную область использования – смазку движущихся механизмов, эксплуатируемых в природоохранных зонах.