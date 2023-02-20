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НовостиОбщество20 февраля 2023 15:22

В Ростове разыскивают без вести пропавшего 32-летнего мужчину

Георгий Джинджолава не выходит на связь с близкими больше недели
Лейла МИРИШОВА
После чего связь с ним пропала, он перестал отвечать на звонки и смс. Фото: "ЛизаАлерт"

После чего связь с ним пропала, он перестал отвечать на звонки и смс. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростове-на-Дону без вести пропал 32-летний мужчина. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

По информации волонтеров, мужчину последний раз видели 12 февраля. После чего связь с ним пропала, он перестал отвечать на звонки и смс. Взволнованные родственники обратились за помощью к сотрудникам полиции, позже к поискам подключились волонтеры.

Георгий ростом – около 172 сантиметров, у него худощавое телосложение, темно-каштановые волосы и карие глаза.

В день исчезновения он был одет в синюю куртку, такого же цвета джинсы, черные кожаные кроссовки и черную шапку.

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(Подробности)