В Кагальницком районе водитель легковушки сбил 14-летнего школьника

Пострадавшего юношу с травмами доставили в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кагальницком районе под колеса автомобиля попал 14-летнений подросток. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. ДТП произошло 20 февраля около 14 часов на автодороге «Ростов-Ставрополь».

По предварительной информации, 21-летний водитель «Лады Гранта» двигался по трассе. В этот момент на проезжую часть выбежал 14-летний школьник. Водитель не успел вовремя притормозить и наехал на подростка. Известно, что юный пешеход перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте, в 160 м от «зебры».

- В результате дорожно-транспортного происшествия 14-летний пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, – сообщили в ведомстве.

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