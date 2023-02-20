В Ростове-на-Дону планируют построить семь дорог с государственно-частным партнерством

Проект дорожного объекта на улице Жданова уже получил положительное заключение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове построят семь дорог с государственно-частным партнерством. Об этом 20 февраля в своем Telegram-канале рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, взаимодействие между государством и инвесторами положительно зарекомендовало себя в дорожном строительстве. Так, городские власти планируют продолжить выгодное сотрудничество.

Отметим, что за 2021 год Ростов заключил контракты на строительства дорог по следующим адресам: улица Жданова в границах Еременко и Солженицына, улица Вересаева к спортивно-оздоровительному центру, а также на проспекте 40-летия Победы.

В настоящее время разработка проектной документации завершена, в Департаменте архитектуры и градостроительства города на утверждении находится документация по планировке территории, – отметил Алексей Логвиненко.

Глава городской администрации также отметил, что в рамках такого партнерства практически завершена разработка проектов дорог на улицах Еляна, Назарько, Ткачева, 9-го Мая, Курсантов и Сталинградской. Отметим, что проект дорожного объекта на улице Жданова уже получил положительное заключение. Для остальных заключения планируют получить с апреля по сентябрь 2023 года.

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По сообщению авторов проекта, на реализацию задуманного потребуется до 1,5 лет

(Подробности)