По факту гибели четырех человек при пожаре в Новочеркасске возбудили уголовное дело

В помещении обнаружили тела трех мужчин и женщины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек во время пожара. Трагедия произошла в Новочеркасске около 16 часов 20 февраля.

ЧП случилось в доме №45 на улице Пушкинской. Загорелся жилой флигель. Очевидцы вызвали спасателей. На место направили 25 человек на девяти спецмашинах. Огнеборцы потушили пламя на площади нескольких квадратных метров. Предварительной причиной пожара стал перекал печи.

В помещении обнаружили тела трех мужчин и женщины. Прибывшие медики констатировали их смерть. По факту гибели четырех человек возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

- Для установления причины пожара назначено проведение пожаро-технической экспертизы, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области. - Также назначены судебно-медицинские экспертизы.

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Возможной причиной возгорания мог стать перекал печи

(Подробности)